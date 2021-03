Skriniar: «In nazionale avere sempre altro atteggiamento. Oggi al 100%»

Skriniar ha partecipato alla vittoria della Slovacchia sulla Russia, segnando il suo secondo gol in tre giorni (vedi articolo). Il difensore dell’Inter ha parlato in patria al termine della partita, vinta 2-1.

SUCCESSO CHE VALE – Milan Skriniar è soddisfatto più per la vittoria della Slovacchia che per il gol: «Siamo contenti di aver vinto. Dopo le prime due partite (pareggiate, ndr), avevamo detto che doveva esserci uno spirito più combattivo in campo. Giochiamo per la nazionale, dobbiamo avere sempre un atteggiamento diverso. Abbiamo dimostrato di poter giocare in modo responsabile, compatto e aggressivo. Siamo una squadra di qualità, che deve essere brava come oggi. Penso che tutti abbiano fornito una prestazione al 100%».

Fonte: Pravda.sk