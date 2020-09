Olanda-Italia, dubbi di formazione per Mancini. Barella titolare...

Olanda-Italia, dubbi di formazione per Mancini. Barella titolare – Sky

Roberto Mancini Italia

Olanda-Italia si avvicina. Roberto Mancini non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Una certezza, nello schieramento, è Nicolò Barella. Le ultime da “Sky Sport”

DUBBIO – Olanda-Italia si avvicina e Roberto Mancini, nell’imminente riunione tecnica, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. In difesa dovrebbe partire titolare D’Ambrosio, attualmente in ballottaggio con Di Lorenzo. Bonucci e Chiellini agiranno da centrali con Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo confermato Barella che agirà al fianco di Jorginho e Locatelli. In attacco Immobile al centro dell’attacco, con Zaniolo a destra. A sinistra ballottaggio tra Insigne e Kean, con il giocatore dell’Everton leggermente favorito.