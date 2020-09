De Grandis: “Inter squadra di talento. Vidal aiuta a vincere. Nainggolan…”

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter e del mercato condotto dai nerazzurri. Il giornalista analizza il possibile contributo di Arturo Vidal ed Alexander Kolarov. Una battuta, infine, su Radja Nainggolan

ESPERIENZA – Stefano De Grandis sul mercato dell’Inter: «Conte non è un allenatore che ama aspettare. Il secondo posto, a lui, sta stretto. Vuole giocatori abituati a vincere: Vidal ha vinto tanto, anche con lui alla Juventus ed è uno che ti porta quel tipo di dote e che ti fa vincere. L’Inter è una squadra di talento, ma Vidal e Kolarov si portano dei gol dietro. Il serbo può giocare sia esterno che da terzo di difesa per impostare da dietro. Io credo che Conte non si possa lamentare, i nerazzurri continuano ad intervenire sul mercato. Nainggolan? Io gli darei una chance».