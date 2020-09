Sorteggio Coppa Italia, la data in cui sarà...

Sorteggio Coppa Italia, la data in cui sarà definito il tabellone del torneo

Condividi questo articolo

Coppa Italia 2019-2020

Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia è a un passo. La Lega Serie A ha comunicato quando si conosceranno gli accoppiamenti per la stagione 2020-2021, che prenderà il via il 23 settembre (vedi date).

IL PROGRAMMA – Il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone di Coppa Italia 2020-2021 avrà luogo martedì 8 settembre 2020 alle ore 15.00. Sarà presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano. L’Inter, essendo testa di serie, farà il suo ingresso direttamente agli ottavi di finale assieme alle altre prime otto della Serie A 2019-2020. Le rimanenti squadre del massimo campionato entrano dal terzo turno eliminatorio.