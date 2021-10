Olanda-Gibilterra, le formazioni ufficiali: i due dell’Inter dal 1′

Olanda-Gibilterra si gioca allo stadio De Kuip di Rotterdam alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nonostante il livello modesto degli avversari, il Commissario Tecnico Louis van Gaal non rinuncia ai titolarissimi, tra cui Denzel Dumfries e Stefan de Vrij dell’Inter.

TITOLARI – Olanda-Gibilterra di questa sera non prevede alcun riposo per i due giocatori dell’Inter Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Queste le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera al De Kuip di Rotterdam valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

OLANDA-GIBILTERRA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda: Bijlow; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Lang.

A disposizione: Krul, Flekken, Timber, de Ligt, Malacia, L. de Jong, Til, Danjuma, Gravenberch, Malen, Weghorst, Koopmeiners.

Commissario tecnico: L. van Gaal.

Gibilterra: Banda; R. Chipolina, Wiseman, Annesley, Olivero; J. Chipolina, Bosio, Walker; Valarino, Torrilla, Styche.

A disposizione: J. Robba, Santos, Casciaro, Badr, Pons, Mouelhi, Ronan, Morgan, Vinet, Britto, Coombes.

Commissario tecnico: J. Ribas.