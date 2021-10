Croazia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: doppio duello nerazzurro

Croazia-Slovacchia si gioca al Gradski Vrt Stadion di Osijek alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Una sfida nella sfida sarà quella fra Milan Skriniar da una parte e la coppia Ivan Perisic-Marcelo Brozovic dall’altra (vedi focus).

DUELLO NERAZZURRO – Croazia-Slovacchia di questa sera vedrà un doppio duello nerazzurro in campo. Milan Skriniar da una parte e Ivan Perisic con Marcelo Brozovic dall’altra. Una sfida importante per entrambe le squadre nell’ottica della qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici.

CROAZIA-SLOVACCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia: Livakovic; Stanisic, Vida, Gvardiol, Barisic; Brozovic; Ivanusec, Modric, Pasalic, Perisic; Kramaric.

A disposizione: Grbic, Sluga, Uremovic, Caleta-Car, Brekalo, Sucic, Vlasic, Livaja, Skoric, Jakic, Sosa, Pongracic.

Commissario tecnico: Z.Dalic

Slovacchia: Rodak; Hancko, Skriniar, Satka, Pekarik; Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Kucka, Schranz; Almasi.

A disposizione: Kuciak, Greif, Pauschek, Koscelnik, Jirka, De Marco, Bozenik, Rusnak, Suslov, Hubocan, Strelec, Bero.

Commissario tecnico: S. Tarkovic.