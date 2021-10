Vecino: «Sconfitta che fa male! Daremo battaglia fino alla fine»

Matias Vecino ha commentato la pesante sconfitta del suo Uruguay contro l’Argentina, partita nella quale è andato in gol anche il compagno di squadra Lautaro Martinez (vedi video). Le sue parole, affidate a un post su Instagram.

SEMPRE AVANTI – Queste le parole di Matias Vecino sul suo profilo Instagram ufficiale dopo la sconfitta contro l’Argentina: “Una sconfitta che ci lascia amareggiati e che fa molto male. Ci assumiamo la responsabilità come abbiamo sempre fatto e ci prepariamo per ciò che verrà! Siamo ancora in pista e lotteremo fino alla fine per realizzare il sogno di tutti! Adesso restiamo più uniti e positivi che mai!”.

PROSSIMI IMPEGNI – Un’altra difficile sfida attende ora Matias Vecino e l’Uruguay per continuare a credere nella qualificazione al Mondiale. Nella notte tra giovedì e venerdì (ora italiana), infatti, ci sarà la sfida contro il Brasile in trasferta. Prima di tornare in Italia per Lazio-Inter.