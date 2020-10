Nations League, Inghilterra-Belgio: la scelta su Lukaku (e Vanheusden)

Romelu Lukaku

Tutto pronto per le partite odierne di Nations League. In programma oggi anche Inghilterra-Belgio, che vedrà tra i possibili protagonisti anche l’interista Lukaku (ma non Vanheusden)

TRA POCO IN CAMPO – La formazione scelta dal CT Roberto Martinez per sfidare l’Inghilterra di Gareth Southgate vede in campo l’unico giocatore dell’Inter interessato. A Londra nel Belgio torna titolare al centro dell’attacco Romelu Lukaku con il suo numero 9. In difesa non c’è Zinho Vanheusden (Standard Liegi), rientrato tra le fila dell’Under-21, da dove l’Inter continuerà a monitorarlo (vedi articolo). In programma a partire dalle ore 18.00 la terza giornata del Gruppo B di UEFA Nations League. Di seguito la formazione titolare del Belgio.

BELGIO (3-4-3): 12 Mignolet; 2 Alderweireld, 3 Denayer, 4 Boyata; 15 Meunier, 6 Witsel, 8 Tielemans, 21 Castagne; 7 de Bruyne (C), 9 Romelu Lukaku, 11 Ferreira Carrasco.