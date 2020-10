Vanheusden pronto per il ritorno all’Inter: futuro praticamente delineato

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Vanheusden è uno dei migliori prospetti difensivi in circolazione. E l’Inter può vantarne non solo la crescita nel proprio vivaio ma anche la clausola per riportarlo a Milano. Cosa che si verificherà quasi sicuramente tra meno di nove mesi

RIECCO ZINHO – Tutti pazzi per Zinho Vanheusden, centrale difensivo belga. È bastato l’ottimo debutto con la Nazionale Maggiore del Belgio per tornare a parlare del classe ’99, oggi capitano dello Standard Liegi in Patria. Ma il talento del 21enne difensore non è mai stato in discussione. Chi lo ha visto all’opera nel Settore Giovanile dell’Inter lo sa bene. Fermato e frenato solo da un grave infortunio, la rottura del legamento crociato, che ne ha compromesso il futuro in nerazzurro. Ginocchio che ogni tanto scricchiola più del previsto, non a caso ha praticamente perso un anno di carriera a causa sua. La reazione, però, è sempre stata da futuro campione. Talento e testa rari, oggi.

FUTURO NERAZZURRO – Oggi Vanheusden è pronto a recuperare il terreno perduto. Salvo complicazioni, questa sarà la sua ultima stagione in Belgio. Poi avverrà il ritorno all’Inter, che fino al 30 giugno 2021 può avvalersi dell’opzione sul diritto di riacquisto dopo la plusvalenza fatta. A cifre tra l’altro contenute, probabilmente anche rinegoziabili visti gli ottimi rapporti con lo Standard. Poco più di 15 milioni di euro, meno di 20 con qualche bonus aggiuntivo. L’Inter lo avrebbe riportato anche subito a Milano ma è giusto vedergli fare un’altra stagione da protagonista nella Pro League belga. Il classe ’99 in difesa prenderà numericamente il posto di Andrea Ranocchia, che andrà in scadenza a fine stagione. Si troverà nello stesso reparto del connazionale italiano Alessandro Bastoni, a dimostrazione del nuovo che avanza in difesa. Ed è nato per giocare nella difesa a tre, dettaglio che Antonio Conte non trascurerà sicuramente. Vanheusden-Inter è il binomio del futuro.