Chivu pareggia al debutto, Zanchetta perde: i risultati dell’Inter Under 18 e 17

Chivu e Zanchetta non sorridono in panchina questa domenica. Le rispettive selezioni Under-18 e Under-17 non riescono a vincere in trasferta. Un solo punto su sei per l’Inter, che segna quattro gol ma ne subisce cinque

GIORNATA SENZA VITTORIA – Domenica quasi da dimenticare per il Settore Giovanile nerazzurro. L’Inter Under-18 di Cristian Chivu pareggia a Sassuolo nel debutto stagionale. In gol Casadei al 17′ e Magazzù al 34′, ma il rigore di Forchignone al 27′ e la rete di Ferrara al 46′ fissano il risultato sul 2-2 Un punto a testa per iniziare. Va peggio all’Inter Under-17 di Andrea Zanchetta, che a Bergamo perde 2-3. Non bastano il rigore di Curatolo al 35′ e il gol di Sarr all’87’. Per l’Atalanta tre punti grazie alle reti di Biral al 38′, Muhameti (rigore) al 55′ e Stabile al 63′. Per fortuna ieri ci ha pensato l’Inter Under-16 di Tiziano Polenghi a portare a casa un risultato importante (vedi articolo).