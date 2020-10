Inter-Milan, il primo Derby è nerazzurro! Gli Under-16 vincono 2-0

Logo Inter maglia 2020-2021.

Inter-Milan 2-0, la squadra Under-16 allenata da Tiziano Polenghi si aggiudicano il primo derby stagionale grazie al Al Centro Sportivo Enotria, decisive le reti, una per tempo, messe a segno da Di Maggio e Vedovati.

PRIMO DERBY – Inter-Milan 2-0, seconda vittoria per l’Under-16 allenata da Tiziano Polenghi che si aggiudica la vittoria nel primo derby stagionale. Di seguito il report della partita pubblicato attraverso il sito ufficiale: “i nerazzurri passano a condurre al 22′: cross dalla destra e battuta al volo vincente di Di Maggio. I nerazzurri raddoppiano nel finale con Vedovati, che approfitta di un errore della retroguardia rossonera e porta a 2 le marcature interiste. Buonissima partita per l’U16 che ottiene una meritata vittoria e prosegue con sole vittorie il suo cammino in campionato”.

