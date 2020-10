Inter Primavera Femminile, altro successo per de la...

Inter Primavera Femminile, altro successo per de la Fuente: 0-5 a Brescia

L’Inter Primavera Femminile ha iniziato alla grande la sua stagione. Le ragazze di mister de la Fuente battono nettamente 0-5 le pari età del Brescia

TRE SU TRE – Buona la terza per l’Inter Primavera Femminile di Sebastian de la Fuente, che a Brescia ottiene un’altra vittoria. Il netto 0-5 nerazzurro porta ben cinque firme diverse. Apre Angelica Poli al 19′, poi Valentina Gallazzi al 29′ ed Elisa Mariani al 42′ chiude il primo tempo sul triplo vantaggio. Nella ripresa basta un minuto a Valentina Colombo (60′) e Arianna Marengoni (61′) per fissare il risultato finale. Padrone di casa mai in partita.