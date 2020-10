Inter-Milan, oggi formazione praticamente obbligata per Conte: gli 11 (+5)

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Milan è in programma tra meno di una settimana, quando potremmo dover commentare e raccontare qualcosa di diverso da quanto ipotizzato oggi. Però oggi la situazione ci costringe a ipotizzare una formazione quasi sicuramente certa per Conte. Purtroppo si è deciso che lo “spettacolo” deve andare avanti, almeno per ora

ROSA RIDOTTA – La notizia della positività al Covid-19 di Ashley Young (vedi comunicato) si aggiunge alle altre cinque giunte nei giorni scorsi. In questo preciso momento storico l’Inter di trova con sei indisponibili causati dal Coronavirus. Da non dimenticare che all’elenco dei non convocabili vanno aggiunti anche Stefano Sensi (squalificato) e Matias Vecino (infortunato). Scelte praticamente obbligate in difesa (vedi focus) e centrocampo (vedi focus), ma da questo momento anche sulle fasce. E l’attacco è già noto. Sono otto i giocatori a cui dovrà rinunciare Antonio Conte, che al momento ne ha undici (titolari) da schierare dal 1′ e sette da portare in panchina. Di cui solo cinque di movimento, praticamente i cambi possibili in partita. Ad allungare la lista delle riserve saranno alcuni primavera, ovviamente. In attesa del ritorno dei nazionali e soprattutto di novità, di seguito la “probabile” formazione dell’Inter di Conte aggiornata a oggi.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 23 Barella, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic; 13 Ranocchia, 42 L. Moretti; 14 Perisic, 24 Eriksen; 7 Sanchez, 99 Pinamonti.