Montenegro-Turchia, le formazioni ufficiali: Calhanoglu per i Mondiali

Montenegro-Turchia si gioca allo stadio Pod Goricom di Podgorica alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Hakan Cahlanoglu come sempre titolarissimo in campo.

PARTITA MONDIALE – Alle ore 20.45 andrà in scena Montenegro-Turchia, una sfida importantissima per la nazionale ospite anche in vista della gara in concomitanza tra Olanda e Norvegia. Hakan Calhanoglu in campo senza alcuna sorpresa.

MONTENEGRO-TURCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Montenegro: Sarkic; Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic; Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic; Beciraj, Osmajic.

A disposizione: Mijatovic, Agovic, Dreskovic, Vukcevic, Bozovic, Vujnovic, Mirkovic, Raickovic, Vukotic, Simic.

Commissario tecnico: M. Radulovic.

Turchia: Cakir; Erkin, Demiral, Soyuncu, Celik; Ozdemir; Akturkoglu, Calhanoglu, Dervisoglu, Omur; B. Yilmaz.

A disposizione: Bolat, Destanoglu, Cigerci, Kutlu, Karaman, Dursun, R. Yilmaz, Antalyali, Alper Yilmaz, Sari, Kokcu, Ayhan.

Commissario tecnico: S. Kuntz