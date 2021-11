Olanda-Norvegia, le formazioni ufficiali: Dumfries rappresenta l’Inter

Olanda-Norvegia si gioca al de Kuip di Rotterdam alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Senza Stefan de Vrij (tornato in Italia dopo l’infortunio subito contro il Montenegro), Denzel Dumfries resta l’unico dell’Inter in campo.

UN SOLO NERAZZURRO – Alle ore 20.45 andrà in scena Olanda-Norvegia, con punti pesantissimi in palio per staccare il pass diretto ai Mondiali in Qatar del 2022. Stefan de Vrij non ci sarà dopo l’infortunio subito con il Montenegro, Denzel Dumfries partirà titolare dal primo minuto “rappresentando” l’Inter in campo.

OLANDA-NORVEGIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda: Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.

A disposizione: Flekken, Krul, Rensch, Ake, Malacia, Lang, Til, de Roon, Gravenberch, Malen, Weghorst, Koopmeiners.

Commissario tecnico: L. van Gaal

Norvegia: Nyland; Meling, Hanche-Olsen, Strandberg, Pedersen; Normann, Thorsby, Odegaard; Solbakken, Sorloth, Elyounoussi.

A disposizione: André Hansen, Grytebust, Gabrielsen, King, Midtsjo, Ryerson, Hauge, Aursnes, Gregersen, Thorstvedt, Daehli, Olsen.

Commissario tecnico: S. Solbakken