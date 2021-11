Bolivia-Uruguay, Vecino c’è: necessario tornare a vincere per il Mondiale

L’Uruguay affronta la Bolivia alle ore 21 (ora italiana) in trasferta. La celeste ha bisogno dei tre punti per continuare a sperare nel Mondiale, dopo tre sconfitte consecutive (tra cui contro l’Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa). Matias Vecino presente dal primo minuto.

