Messi show con l’Argentina: ne fa 5 all’Estonia! Correa gioca un’ora, poi Dybala

Messi ruba la scena ai suoi compagni di squadra dell’Argentina e da solo ne realizza ben cinque in amichevole contro l’Estonia. Joaquin Correa in campo un’ora, poi Paulo Dybala al suo posto. Neanche in panchina Lautaro Martinez (vedi articolo).

MANITA – A Lionel Messi bastano appena nove minuti di partita per mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori, per poi ripetersi al 45′ chiudendo così il primo tempo con un 2-0. Il campione argentino, titolare in amichevole contro l’Estonia, si accende nella notte di Pamplona e da solo ne realizza ben cinque. Lionel Messi si ripete anche nel secondo tempo, realizzando ben tre gol al 47′, 71′ e 76′. Rispetto l’ultima partita giocata contro l’Italia, in campo anche Joaquin Correa al posto di Lautaro Martinez (assente anche in panchina). Il calciatore dell’Inter, però, non brilla particolarmente, e al sessantaduesimo minuto viene sostituito da Paulo Dybala. Ma la scena, però, è tutta per Lionel Messi.