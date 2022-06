Dybala, Inter prepara l’assalto! Ultimi dettagli da limare: prevista accelerata

Dybala sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro prepara l’assalto decisivo, con gli ultimi dettagli ancora da limare. Prevista un’accelerata.

VICINI – L’Inter è pronta a far partire l’assalto definitivo per Paulo Dybala. La dirigenza sta lavorando per formalizzare gli addii di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. La cessione dei due sudamericani permetterà a Marotta di tagliare dal monte ingaggi due super-stipendi. Dopo aver chiuso l’affare Henrikh Mkhitaryan, dunque, anche Paulo Dybala sempre più in direzione Milano. Da limare ancora gli ultimi dettagli, ma dalla settimana prossima è prevista un’accelerata importante alla trattativa.

Fonte: Sportmediaset