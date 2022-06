Lautaro Martinez escluso totalmente da Argentina-Estonia! In campo solo uno

Lautaro Martinez escluso dagli undici titolare di Lionel Scaloni per l’amichevole Argentina-Estonia (vedi QUI le formazioni ufficiali), in campo in questi minuti. L’attaccante dell’Inter, però, non è neanche in panchina.

TOTALMENTE ESCLUSO – Lautaro Martinez dopo la vittoria (gol e assist per lui) contro l’Italia, oggi in amichevole contro l’Estonia è stato escluso dal tecnico Lionel Scaloni. In campo, il suo compagno in nerazzurro e connazionale, Joaquin Correa. Quel che strano, però, è l’assenza anche in panchina dell’attaccante dell’Inter. Probabile scelta tecnica, per farlo riposare oppure un permesso speciale. Non si conosce ancora il motivo dell’esclusione anche dalla panchina. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità.