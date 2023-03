Malta-Italia, Acerbi verso la panchina. Retegui favorito dal 1′ − Sky

Il giornalista Marco Nosotti, su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla possibile formazione su cui Roberto Mancini sta ragionando alla vigilia di Malta-Italia (vedi articolo). Le ultime su Francesco Acerbi e non solo.

PROBABILE FORMAZIONE − Marco Nosotti, in onda su Sky Sport per “Sky 24 Today”, ha fatto il punto della situazione per la gara di questa sera tra Malta e Italia: «L’allenamento della Nazionale Italiana sta per finire, Roberto Mancini cambierà e cambierà molto. Questa squadra deve trovare la vittoria con i tre punti, la mentalità e la determinazione, oltre alla performance. Lorenzo Pellegrini e Simone Pafundi vanno in tribuna. Davanti a Gianluigi Donnarumma dovrebbero esserci Giorgio Scalvini e Alessio Romagnoli, quindi non ci sarà Francesco Acerbi con Rafael Toloi. In mezzo al campo terzetto di Sandro Tonali e Bryan Cristante con Matteo Pessina. A sinistra Wilfred Gnonto, a destra Matteo Politano in vantaggio su Domenico Berardi. Poi Mateo Retegui è in staffetta con Gianluca Scamacca. Chi tra Giovanni Di Lorenzo e Matteo Darmian? È l’unico dubbio ancora da sciogliere».