Italia-Malta, le scelte di Mancini: Darmian e Acerbi dall’inizio – TS

Matteo Darmian, con molta probabilità, sarà impiegato dall’1′ per la partita di questa sera dell’Italia contro Malta. Oltre a lui giocherà anche Acerbi

DALL’INIZIO – Secondo quanto riportato da TuttoSport, Roberto Mancini è pronto a dare una chance dal 1′ a Matteo Darmian –Il Corriere dello Sport non è dello stesso avviso – e a confermare Francesco Acerbi in difesa, nonostante la non buona prestazione contro l’Inghilterra. In mezzo al campo, dato il rientro anticipato di Barella, agiranno Tonali e Cristante al fianco di Verratti. Davanti, Gnonto e Politano supporteranno Retegui, confermato dopo l’esordio con gol.

Italia-Malta, le scelte di Mancini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Romagnoli, Acerbi, Emerson; Tonali, Verratti, Cristante; Politano, Retegui, Gnonto.

All: Roberto Mancini.