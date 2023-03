Graziani: «Retegui ricorda Pinamonti! Perché non chiamare lui?»

Ciccio Graziani, in onda su Radio Sportiva, ha parlato di Mateo Retegui (vedi articolo), facendo paragoni ben precisi: l’attaccante gli ricorda Lautaro Martinez, ma non solo. Il suo pensiero a “Microfono Aperto”.

RETEGUI − Ciccio Graziani, in diretta a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del nuovo attaccante della Nazionale Italiana, facendo dei paragoni ben precisi: «Mateo Retegui mi sembra più veloce di Mauro Icardi, assomiglia molto più a Lautaro Martinez. Se devo fare un paragone con un giocatore italiano, devo dire che mi ricorda Andrea Pinamonti. Pinamonti ha grandi qualità, a me piace più di tutti, e non ho capito che senso aveva prendere Retegui quando hai lui in Italia. Ma andiamo avanti. Per lui aspettiamo di vedere un po’. Nel secondo tempo con l’Inghilterra è cresciuto, ha fatto un bellissimo gol. È un ragazzo che vede bene la porta. Quello che ha fatto è un gol da attaccante. Con il Malta dovrebbe avere un compito un pochino più facile».