L’Italia under 21 vola a Euro 2023! Irlanda schiantata. 2 dell’Inter in campo

L’Italia under 21 ha schiantato Irlanda per 4-1 volando direttamente agli Europei di categoria. Grande prova degli azzurrini di Nicolato. In campo due dell’Inter più un obiettivo

QUALIFICAZIONE − L‘Italia under 21 ha battuto l’Irlanda qualificandosi a Euro2023. Gli azzurrini, dopo aver mancato il match point contro la Svezia, non hanno sbagliato l’ultima uscita ad Ascoli. Italia che parte bene grazie al gol firmato su rigore da Rovella al minuto 20. Raddoppio, invece, arrivato quindici minuti più tardi per opera di Cambiaghi. Nella ripresa, terza rete immediata con l’attaccante del Torino Pellegri. Il terzo gol fa calare leggermente la tensione agli azzurrini che subiscono su rigore il gol del 3-1 irlandese con Coventry. Nel finale, poker servito da Quagliata. In campo anche due dell’Inter: Pirola tutte 90 i minuti ed Esposito, entrato a sette dalla fine. Bene anche l’obiettivo nerazzurro Cambiaso.