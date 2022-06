Riso: «Carboni solo prestito! Gagliardini? Inter non lo tratta, Sensi…» − IN

È da poco terminato l’incontro tra Giuseppe Riso, l’Inter e il DS del Verona Francesco Marroccu. Intervenuto ai microfoni di Inter-News.it, il noto agente ha parlato della situazione legata al futuro di Franco Carboni

TANTI NOMI − Ripreso dal nostro Roberto Balestracci, Beppe Riso ha parlato di Carboni e non solo: «Su Carboni c’è una possibilità ma solo in prestito. Gagliardini? Rimane, l’Inter non hanno l’intenzione di trattarlo. Futuro Sensi? Ne parleremo più avanti. Frattesi non più seguito dall’Inter? Oggi abbiamo parlato per Carboni».