Germania-Italia, Mancini punta su due dell’Inter! Le formazioni ufficiali

Germania-Italia, gli azzurri allenati da Roberto Mancini scendono in campo per la quarta giornata del Gruppo 3 Lega A di Nations League. Titolari due dell’Inter, uno in panchina

FORMAZIONI UFFICIALI – Germania-Italia andrà in scena oggi a Monchengladbach alle 20:45, valida per la quarta giornata di Nations League. Roberto Mancini rimette in campo Bastoni e Barella dell’Inter. Panchina per Dimarco, che era sceso titolare contro l’Inghilterra.

GERMANIA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sanè; Werner. Ct. Flick.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct Mancini