Lautaro Martinez: «Mondiale? Che orgoglio le 3 stelle! Ho sofferto»

Lautaro Martinez, a Clarin, è ritornato a parlare della vittoria del Mondiale con l’Argentina. L’attaccante dell’Inter ha ricordato però anche le difficoltà dell’infortunio

VITTORIA − Lautaro Martinez sul Mondiale: «Guardare la maglia e vedere le tre stelle è motivo di orgoglio perché fin da piccolo sognavo questo. Sognavo di indossare questa maglia e che questo Paese potesse alzare di nuovo il Mondiale. Il messaggio è chiaro: bisogna puntare sempre più in alto. In ogni allenamento il livello si alza e questo fa sì che la Nazionale Argentina possa sempre migliorare. Questa generazione è arrivata con tanta fame e tanta voglia, con un allenatore giovane che ha le idee chiare».

SOFFERENZA − Allo stesso tempo, Lautaro Martinez ritorna sull’infortunio: «È stata una reunion tanto attesa perché in tutto questo tempo abbiamo immaginato come sarebbe stato il Paese. La gente ce lo mostra e ce lo fa sapere e per noi è felicità e orgoglio e tanta soddisfazione per il lavoro svolto. Monumental? Qualcosa di bello, una giornata da sogno e molto speciale per la presenza di mia madre che non è potuta andare ai Mondiali. Grandissimo amore. Problema alla caviglia? Ho sofferto molto… ho sofferto molto. Niente. Conservo quei ricordi nella mia testa. Mi resta il piacere di aver alzato la Coppa e di avere la medaglia in casa».