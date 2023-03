VIDEO – Inter Women, Alborghetti: «Sono orgogliosa! In futuro…»

Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter Women, ha parlato a Inter TV dopo il rinnovo con la società nerazzurra.

ORGOGLIOSA – Queste le parole di Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter Women, a Inter TV dopo il rinnovo (vedi articolo). «Sicuramente sono molto orgogliosa di far parte di questa società, di questa squadra e altrettanto sono stata molto fortunata in questi anni a poter vestire questi colori. Quindi ringrazio la società per questa opportunità e sicuramente farò sempre del mio meglio».

SODDISFAZIONI – Alborghetti ha aggiunto sulla squadra nerazzurra. «Siamo in continua crescita. Come sappiamo, è un progetto quindi ci sarà sicuramente tanto da lavorare ma ci siamo tolte delle soddisfazioni. Quindi sicuramente continuiamo così».

RICORDO – Alborghetti ha spiegato. «Un ricordo in particolare tra i tanti vissuti in nerazzurro? Io sono una che vive molto giorno per giorno. Quindi, se devo essere sincera, non ce l’ho. Nel senso che per me, come dicevo prima, la quotidianità in questa società è un’opportunità, una fortuna. Quindi sono grata di questa cosa e speriamo di avere dei ricordi in futuro indelebili da toglierci insieme».

PUNTO DI RIFERIMENTO – Alborghetti ha concluso. «Quanto mi rende orgogliosa e quanto è stimolante sapere di essere un punto di riferimento e un esempio per le mie compagne, soprattutto per quelle più giovani? Io sono semplicemente me stessa. Quindi sono contenta e allo stesso tempo orgogliosa di essere un punto di riferimento. Non faccio nulla di trascendentale. Sono me stessa, do l’esempio. Quindi sicuramente per me è una mozione di fiducia. Quindi sono grata e cerco sempre di dare quello che posso, il più possibile ed essere me stessa. E questo penso che sia il mio punto di forza».

Fonte: YouTube Inter