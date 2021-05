Lautaro Martinez, arriva la convocazione nell’Argentina: la lista di Scaloni

QUALIFICAZIONI – Dopo la vittoria dello Scudetto con l’ Inter , arriva un’altra soddisfazione per Lautaro Martinez . Il numero dieci nerazzurro è stato infatti convocato dal Commissario Tecnico Lionel Scaloni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Per la selección sono previste le due sfide contro il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez e la Colombia .

