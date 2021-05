Lazaro: «Inter traguardo speciale per me! Ho ancora un lungo contratto»

LUNGO CONTRATTO – Valentino Lazaro ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Ed è anche grato all’ Inter per l’opportunità concessagli: «Sfortunatamente il Coronavirus ha rinviato tutti i piani. Mi vedo però sulla giusta strada per il futuro. Ho ancora un lungo contratto con l’Inter campione d’Italia. È un traguardo importante per un ragazzo di Graz che voleva semplicemente giocare a calcio».

