Vidal: «Inter, mi piace essere leader. Ora voglio la Champions League»

In una lunga intervista ai microfoni di ESPN Cile, Arturo Vidal ha parlato della felicità per aver vinto lo Scudetto con l’Inter e del suo obiettivo Champions League.

FUTURO – Arturo Vidal ha parlato del rapporto con il compagno Alexis Sanchez e del suo futuro dopo l’infortunio: «Sanchez lo vedo felice, allegro, ha voglia di giocare. Proprio come quando eravamo nel Colo Colo. C’è sempre stata una rivalità amichevole con lui. Abbiamo avuto la fortuna di tornare a giocare insieme all’Inter e conquistare un altro obiettivo. Giorno dopo giorno sto recuperando dal mio infortunio, me la sono presa con calma dopo l’operazione. L’importante adesso è recuperare e non danneggiare ulteriormente le ginocchia. Devo pensare al futuro».

OBIETTIVO – Vidal ha ribadito ulteriormente la sua voglia di vincere la Champions League. Possibilmente con i nerazzurri: «Con l’Inter è arrivato un altro Scudetto, un altro titolo. Dopo tanto sforzo e tanto sacrificio. Sono sempre grato alle persone che mi sostengono. Nello spogliatoio porto allegria, unione, grinta. Il tutto per unire il gruppo. Mi piace essere un leader, qualcuno importante al momento di allenarsi e di giocare. In ogni squadra dove ho giocato ho sempre sentito la fiducia dei compagni. Ora vorrei la Champions. È il mio sogno, non mi fa dormire. Ho già vinto molti campionati, voglio continuare qui per lottare per la Champions»