Lautaro Martinez: «Argentina, i tifosi riconoscono il nostro sforzo»

Lautaro Martinez dopo il gol realizzato in Argentina-Colombia (vedi highlights), si è detto soddisfatto per la prestazione della squadra. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale della nazionale.

SODDISFAZIONE – Lautaro Martinez, protagonista con l’Argentina contro la Colombia, al termine della partita si è detto soddisfatto per la prestazione della squadra: «Abbiamo creato diverse situazioni, abbiamo controllato il ritmo della partita. La Colombia ha giocatori di grande spessore, ma abbiamo difeso molto bene e abbiamo colpito in attacco. È sempre importante quando il pubblico riconosce lo sforzo. Entriamo in campo cercando di fare il lavoro che dobbiamo fare».

Fonte: afa.com.ar