Italia, Verratti lascia il ritiro. Altri 90 minuti per Barella contro Turchia? – SM

L’Inter lavora ad Appiano Gentile perché il 3 aprile ci sarà all’Allianz Stadium una super sfida che decreterà la possibilità di rimanere in corsa per lo scudetto oppure no. Intanto ci sono le nazionali e lo spettro di altri 90 minuti per Barella ci sono tutti visto che Verratti lascia il ritiro dell’Italia.

SPETTRO – L’Inter lavora ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Non ci sono molti nazionali tra i nerazzurri con Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sempre impegnati con l’Italia. Martedì c’è l’inutile sfida contro l’altra sconfitta dei playoff mondiali, la Turchia. Barella sembra sempre più indirizzato a giocare altri 90 minuti considerando che, come scrive Sportmediaset, Marco Verratti ha lasciato il ritiro degli azzurri tornando in Francia. Ecco come scrive il sito. «Marco Verratti non prenderà parte alla partita di martedì contro la Turchia. Lascia in anticipo il ritiro di Coverciano e torna subito a disposizione del Psg».

Fonte: Sportmediaset