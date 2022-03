FOTO – Mihajlovic, il messaggio di Zenga: «Sempre al tuo fianco»

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha scritto un post per Sinisa Mihajlovic: pochi minuti fa l’allenatore del Bologna ha annunciato il ritorno della malattia (vedi articolo).

POST – L’ex portiere dell’Inter e ora allenatore, Walter Zenga, ha pubblicato un post su Instagram dedicato a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha reso noto in conferenza stampa il ritorno della malattia. Così poco fa il collega ha postato un messaggio e una foto su Instagram. Nel post si legge. “@sinisamihajlovic_ @ariannamihajlovic il mio Amico Sinisa … Un Uomo vero … brate in Serbo significa fratello un legame vero, sincero senza filtri ..“. Mentre nella foto in cui si vedono i due allenatori sorridenti si leggono le seguenti parole. “Ti voglio bene brate. Sempre al tuo fianco“.

Fonte: Instagram Walter Zenga