Scaloni (CT Argentina): «Correa meritava il gol. Contento della sua partita»

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha parlato della prestazione dell’attaccante dell’Inter, Joaquin Correa, nella partita contro il Venezuela.

PARTITA – Queste le parole di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, in conferenza stampa a seguito della partita vinta per 3-0 dall’Albiceleste contro il Venezuela. «Bene. In linea di principio – si legge su TyCSports.com –, l’idea era di suonare con Leo (Messi, ndr) da nove e con (Nicolás, ndr) González e Joaquín (Correa, ndr) per le fasce. Dopo aver visto che la partita stava in un certo modo, abbiamo cambiato Joaquín al centro. In attacco, siamo felici. È arrivato anche Alexis (Mac Allister, ndr). Per sbagliare, devi essere lì. Joaquín ha avuto situazioni chiare. Mi sarebbe piaciuto che segnasse un gol perché se lo meritava».

CONTENTO – Scaloni ha aggiunto. «Tutti hanno la possibilità di giocare. Joaquín mi è piaciuta molto la gara che ha giocato. Se avesse segnato un gol, avremmo parlato di una grande partita. Si associa bene assieme a giocatori importanti. Sono contento della sua partita. La squadra ha creato situazioni».