Italia Under 21, Lucca non basta con la Svezia. Fuori i due dell’Inter

È appena terminata l’importantissima sfida tra Italia e Svezia Under 21, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Non basta agli azzurrini la rete di Lorenzo Lucca al 42′: nel finale arriva il pareggio beffa firmato da Prica. Niente spazio per i due dell’Inter, ovvero Lorenzo Pirola e Samuele Mulattieri.

