Ucraina-Bosnia, le formazioni ufficiali: la scelta su Dzeko

Ucraina-Bosnia si gioca all’Arena Lviv di Lviv alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nessuna sorpresa per il capitano della selezione balcanica Edin Dzeko, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

TITOLARE – Ucraina-Bosnia di questa sera vedrà regolarmente in campo Edin Dzeko nell’importante sfida della corsa per un posto nel prossimo Mondiale del 2022 in Qatar. Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici.

UCRAINA-BOSNIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ucraina: Pyatov; Zabarnyl, Kryvtsov, Matviyenko; Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko, Sobol; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

A disposizione: Bushchan, Riznyk, Syrota, Sydorchuk, Korniienko, Zubkov, Kharatin, Shabanov, Buletsa, Dovbyk, Sikan, Karavaev.

Commissario tecnico: O. Petrakov.

Bosnia: Sehic; Civic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Stevanovic; Kolasinac, Nalic, Hadziahmetovic; Prevljak, Dzeko,Gojak.

A disposizione: Vasilj, Piric, Gazibegovic, Djumic, Ziljkic, Menalo, Kovacevic, Prcic, Cipetic, Jovicic, Saric, Demirovic.

Commissario tecnico: I. Petev.