Esposito lascia il ritiro dell’Under 21: lieve infortunio per l’attaccante

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà Inter in prestito al Basilea, ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 prima della sfida contro la Svezia. A comunicarlo la FIGC attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale.

INFORTUNATO – Dopo essere appena tornato in seguito a un problema muscolare, Sebastiano Esposito si ferma nuovamente. L’attaccante del Basilea in prestito dall’Inter, infatti, ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia Under 21 prima dello scontro diretto contro la Svezia. Secondo quanto riportato dal sito della FIGC, l’attaccante ha infatti riportato un leggero trauma distorsivo della caviglia sinistra in allenamento.