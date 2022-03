Italia, tanti errori contro la Macedonia. Bastoni ci prova, Barella stanco – TS

L’Italia non parteciperà al Mondiale che si terrà quest’anno in Qatar. Decisiva la sconfitta di ieri sera contro la Macedonia: Bastoni è uno dei migliori degli azzurri, ma non basta. Barella sottotono. Le pagelle del Tuttosport

PAGELLE – Italia-Macedonia è finita male, malissimo per gli azzurri che non hanno saputo concretizzare le decine di occasioni avute e che sono stati puniti dall’unico tiro o quasi dei macedoni al 92′. Sono molte le insufficienze nella squadra di Mancini, a cominciare da Jorginho, che, secondo Tuttosport, merita un 4 ed il titolo di peggiore in campo: lento a costruire, dal ritmo compassato, ha fatto il gioco dei centrocampisti della Macedonia, che non hanno avuto problemi a contenerlo. Non troppo distante la prestazione di Barella: il centrocampista dell’Inter ha voglia e si vede, ma non riesce a far quadrare i conti. Voto 4. Prestazione buona, invece, per Bastoni, uno dei migliori nel disastro dell’Italia: il difensore è prezioso in fase difensiva e riesce a creare superiorità in avanti che, però, non viene sempre sfruttata. Voto 6.

Fonte: Tuttosport – Walter Petrosino