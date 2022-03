ESCLUSIVA IN – Collovati: «Juventus-Inter decisiva! Inzaghi valido. Dybala…»

Collovati ha parlato in esclusiva per Inter-News.it della situazione nerazzurra. L’ex difensore dell’Inter dice la sua sulle difficoltà attuali della squadra di Inzaghi e dei possibili movimenti di mercato in estate. Di seguito l’intervista esclusiva a Fulvio Collovati

Collovati, a cosa è dovuto secondo lei questo momento di flessione dell’Inter in campionato?

Una serie di circostanze. L’aver spremuto un po’ troppo i giocatori più importanti: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko. Ovvero l’asse portante della squadra. Sono stati fatti ruotare troppo poco, è una squadra stanca. È un problema fisico accoppiato a quello mentale.

Dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà Juventus-Inter. Chi perde resterà fuori dalla lotta Scudetto?

Contro la Juventus sarà decisiva per l’Inter. Se i nerazzurri perderanno, saranno seppelliti. Ma de dovesse vincere la Juventus, questa continuerebbe con il suo percorso di crescita e allora la partita da recuperare contro il Bologna per l’Inter non sarà così importante. Se dovesse vincere l’Inter, allora potrebbe essere una scossa definitiva. L’Inter ha fatto 7 punti in 7 partite…

Come giudica l’operato di Simone Inzaghi in questo primo anno all’Inter?

Sostituire un allenatore come Antonio Conte non era facile. Non si può nemmeno esaltarsi, fino a sette partite fa si diceva che l’Inter giocava un calcio totale, libero. Non si può cambiare giudizio dopo un paio di partite. È un allenatore valido, sta facendo la sua esperienza all’Inter. Magari, se ritornasse indietro, non farebbe le stesse scelte.

L’Inter ha faticato nelle ultime partite anche a fare gol con gli attaccanti, in primis Dzeko e Lautaro Martinez, abbastanza sottotono e imprecisi. Secondo lei, si tratta di un momento temporaneo o i due giocatori sono incompatibili?

Momento temporaneo. Stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto 14 e 12 gol. L’Inter ha fatto 26 gol con gli attaccanti, non possiamo dire che è colpa loro. I rifornimenti non sono arrivati, la manovra è meno fluida. Dzeko ha arretrato parecchio lasciando troppo solo Lautaro Martinez. È un problema mentale, non di natura tattica e che non si sposano a vicenda.

Collovati, il contraccolpo più duro per l’Inter, dal punto di vista mentale, è stato il KO nel Derby di Milano o la vittoria “inutile” ai fini della qualificazione ad Anfield contro il Liverpool?

Il colpo più duro è stato perdere il derby. Ad Anfield hai vinto, ma loro partivano dallo 0-2 e hanno giocato un po’ sottotono. Al derby hai dominato per 70’. Brutto contraccolpo. Ha fatto perdere fiducia, morale e credibilità.

All’Inter uno dei problemi delle ultime settimane è stata la mancanza di Brozovic. I nerazzurri non hanno un sostituto del croato. Cosa ne pensa?

In casa Inter hanno sottovalutato il problema. Ci sono tanti giocatori di inserimento e interdizione come Arturo Vidal, Matias Vecino o Roberto Gagliardini. Si è troppo sottovalutata l’idea di tenere un vice-Brozovic. Troppo fondamentale per l’Inter. Il più simile è Calhanoglu, ma è un danno tenerlo lontano dalla porta.

L’Inter, dopo Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ha rinnovato anche un altro big: Brozovic. Qual è il suo parere sulla linea tracciata dalla società?

I giocatori tipo Brozovic, Barella e Calhanoglu sono fondamentali. Se a fine campionato lasci andare Vidal e Alexis Sanchez è per ringiovanire la rosa. Per questo l’Inter ha interesse su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I cileni sono giocatori che hanno grande ingaggio, l’Inter deve guardare anche al bilancio. Punto di domanda? Se l’Inter potrà entrare o meno sulla corsa a Paulo Dybala…

Riallacciandomi al suo interrogativo su Dybala. Che ne pensa della scelta della Juventus? Può fare comodo all’Inter un giocatore come la Joya?

Non mi ha sorpreso la decisione della Juventus. In linea con altre società come il Milan, che non ha rinnovato il miglior portiere al mondo (Gianluigi Donnarumma, ndr). Gestita male la cosa al livello comunicativo, tante frasi che non andavano bene. Le società stanno prendendo un po’ posizione su questo aspetto. All’Inter? Lo avrei visto anche bene alla Juventus! C’è da capire se una società abbia la volontà di dargli 20 milioni lordi all’anno per quattro anni…

Si ringrazia Fulvio Collovati per la disponibilità mostrata nell’intervista.