D’Ambrosio e Ranocchia ancora all’Inter? Valutazioni per le seconde linee – CdS

L’Inter in difesa farà anche alcune valutazioni riguardo le seconde linee. Da capire soprattutto il futuro di Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia.

RINCALZI – Una serie di valutazioni andrà fatta anche per le seconde linee. In questo senso, Federico Dimarco ormai è da considerare un braccetto mancino: significa che continuerà ad essere il vice-Bastoni, tanto più gli è appena stato rinnovato il contratto. Quello di Danilo D’Ambrosio, invece, è valido ancora per un’altra stagione, quindi è probabile una sua conferma, considerata ancora la sua affidabilità. Da capire, invece, il destino di Andrea Ranocchia, anche lui in scadenza al termine di questa stagione. Qualora dovesse decidere di andare via o concludere la sua carriera, l’Inter dovrà trovare anche un vice-Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport

