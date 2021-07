Italia-Spagna, Barella conferma dal 1′: le formazioni ufficiali

Alle 21 si giocherà Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. Tra gli azzurri si conferma intoccabile Barella, in campo dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali del match.

SEMIFINALISTI – Come anticipato, non ci sono grosse sorprese nella formazione dell’Italia che affronterà la Spagna. Il ct Roberto Mancini conferma dieci giocatori tra quelli che hanno battuto il Belgio. L’unico cambio riguarda la fascia sinistra: l’infortunato Leonardo Spinazzola lascia il posto a Emerson Palmieri. A centrocampo, altra presenza da titolare per Nicolò Barella, autore dell’1-0 nella gara dei quarti di venerdì scorso. Ecco le formazioni ufficiali del match:

ITALIA – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Toloi. All. Mancini

SPAGNA – Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; F. Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. A disposizione: De Gea, Sanchez, D. Llorente, P. Torres, M. Llorente, Morata, Moreno, Alcantara, Gayà, Rodri, Ruiz, Traoré. All. Enrique