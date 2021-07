Bellerin, dall’Inghilterra sicuri: Inter destinazione gradita. Contatti in corso

Hector Bellerin è uno dei nomi per sostituire Achraf Hakimi, la cui cessione al PSG è stata annunciata ufficialmente poche ore fa (vedi articolo). Secondo quanto riporta il Mirror, il giocatore gradirebbe la destinazione.

CONTATTI – Sembra essere Hector Bellerin il candidato principale a prendere il posto di Achraf Hakimi sulla fascia destra dell’Inter. Lo conferma il tabloid inglese Mirror, che sottolinea come lo spagnolo gradisca un possibile trasferimento a Milano. Lo spazio all’Arsenal sembra essere finito, dal momento che il tecnico Mikel Arteta ha intenzione di chiedere l’acquisto di un nuovo giocatore per quel ruolo. I contatti sono in corso, anche se resta sempre all’orizzonte il nome di Davide Zappacosta.