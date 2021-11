Italia-Romania Under 21, Nicolato schiera Mulattieri dal 1′: la formazione

L’Italia Under 21 di Nicolato alle 17.30 sfida in amichevole la Romania allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Tra gli undici titolari scelti dal Commissario Tecnico azzurro c’è anche Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter

TITOLARI – L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato alle 17.30 sfiderà in amichevole i pari età della Romania allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Il Commissario Tecnico azzurro schiera dal 1′ anche Samuele Mulatteri, attaccante in forza al Crotone in prestito dall’Inter. Di seguito la formazione ufficiale.

ITALIA (4-3-3): Turati; Ferrarini, Scalvini, Canestrelli, Quagliata; Fagioli, Ricci, Ranocchia; Mulattieri, Piccoli, Cancellieri