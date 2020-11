Italia-Polonia: Barella sicuro, speranze per un altro nerazzurro – SM

Condividi questo articolo

Nicolò Barella Italia

Italia-Polonia di questa sera sarà decisiva per il proseguo del cammino azzurro in Nations League. Nicolò Barella dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare, ma ci sono speranze anche per Alessandro Bastoni in difesa

Questa sera a Reggio Emilia scenderanno in campo Italia e Polonia per una sfida decisiva per la Nations League. Una vittoria lancerebbe gli azzurri di Roberto Mancini (ancora sostituito da Evani) al primo posto del girone. Secondo “Sport Mediaset” la formazione è praticamente fatta e di sicuro ci sarà spazio per Nicolò Barella a centrocampo. Il centrocampista dell’Inter è un punto fermo del gruppo azzurro e questa sera sarà regolarmente al suo posto. Ci sono speranze anche per Alessandro Bastoni in difesa, anche se il favorito sembra essere Acerbi.