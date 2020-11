Icardi in difficoltÃ  al PSG: contatti per un ritorno in Italia? – SM

Icardi in difficoltà al PSG: contatti per un...

Mauro Icardi al momento è fuori dalle gerarchie del PSG. Il momento difficile alimenta le voci di contatti per un ritorno in Italia, anche se l’attaccante argentino ha dei motivi per temporeggiare

Mauro Icardi sta vivendo un’altra situazione complicata dopo la tormentata fine del suo rapporto con l’Inter. L’attaccante argentino è infatti al momento molto indietro nelle gerarchie del PSG, incalzato pure da Kean, e non gode di un ottimo rapporto col tecnico Tuchel. Secondo “Sport Mediaset” la situazione sembra spingerlo verso un ritorno in Italia e potrebbero riallacciarsi dei contatti con la Juventus, l’unica a potersi eventualmente permettere il suo ingaggio (oltre l’Inter, esclusa per ovvi motivi). Icardi però potrebbe anche temporeggiare, la panchina di Tuchel infatti non è saldissima e un eventuale cambio di allenatore potrebbe rimescolare le carte facendolo tornare in gioco.