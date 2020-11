Inter, mossa Zanetti per Paredes: il Boca Juniors...

Inter, mossa Zanetti per Paredes: il Boca Juniors tifa per l’operazione

Javier Zanetti

Leandro Paredes, centrocampista del PSG, sarebbe finito nel mirino dell’Inter e in particolare del vicepresidente Javier Zanetti

INDISCREZIONE – Secondo quanto riferito dal sito da El Intransigente, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si sarebbe già mosso per portare Leandro Paredes alla squadra nerazzurra. Un affare che piacerebbe al giocatore, date le sue precedenti esperienze fortunate in Italia con Empoli e Roma. Tuttavia ci sarebbe prima da superare l’ostacolo della valutazione del cartellino, fissata intorno ai 40 milioni di euro dal PSG. A tifare perché l’affare vada a una conclusione positiva ci sarebbe il Boca Juniors, in quando dal possibile trasferimento arriverebbe circa un milione e mezzo di euro.

Fonte: ElIntransigente.com