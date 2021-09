Italia-Lituania senza Pellegrini e Verratti: lasciano il ritiro! Non una buona notizia per l’Inter

Italia-Lituania rischia di complicarsi per il CT Mancini, che dovrà rinunciare a due centrocampisti. L’assenza di Pellegrini e Verratti interessa indirettamente anche l’Inter, che spera(va) di veder rifiatare i propri azzurri in vista dell’impegno in casa della Sampdoria

FORFAIT IMPORTANTI – I problemi fisici riscontrati da Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti complicano i piani di Roberto Mancini in vista di Italia-Lituania di mercoledì 8 settembre (ore 20:45). I due centrocampisti lasciano subito il ritiro della Nazionale Italiana per fare ritorno rispettivamente a Roma e Parigi. Non una buona notizia per l’Italia, la Roma e il Paris Saint-Germain, me nemmeno per l’Inter. Senza Pellegrini e Verratti, aumentano le chance di titolarità per almeno uno tra Nicolò Barella (confermato dal 1′?) e Stefano Sensi (riproposto dopo le ultime esclusioni?). Se non addirittura entrambi. Ci sarà spazio per Barella e/o Sensi in Italia-Lituania?