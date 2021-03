Italia-Irlanda del Nord: 2-0 comodo per Mancini. 30′ abbondanti per Barella

L’esordio nel girone di Qualificazione ai Mondiali in Qatar, Italia-Irlanda del Nord, si chiude con una vittoria agevole per gli azzurri di Roberto Mancini. Il ct azzurro tiene a riposo due interisti su tre, chiamando in causa solo Nicolò Barella

BUONA LA PRIMA – Italia-Irlanda del Nord finisce in archivio con il risultato di 2-0 in favore degli azzurri. La formazione di Roberto Mancini mette in discesa la partita già nel primo tempo, grazie alla rete di uno scatenato Domenico Berardi (14′) e ad un diagonale mancino di Ciro Immobile (39′). Nella ripresa, gli azzurri abbassano ritmo e concentrazione, rischiando qualcosa, ma senza mettere mai in discussione in risultato. Il ct lancia nella mischia Nicolò Barella al 63′, e tiene a riposo gli altri due calciatori dell’Inter: Alessandro Bastoni e Stefano Sensi.