Italia, l’Inter passa da 0 a 1: la probabile formazione di Mancini in Bulgaria

L’Italia di Roberto Mancini domani affronterà a Sofia la Bulgaria. Per gli azzurri – dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord – è il secondo match di qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022

SCELTE – Nel match d’esordio nessun giocatore dell’Inter è stato schierato da Roberto Mancini. Questa volta dei tre nerazzurri l’unico certo di una maglia da titolare è Nicolò Barella che riprenderà il suo posto da padrone del centrocampo azzurro. Panchina invece per Alessandro Bastoni nonostante l’infortunio di Giorgio Chiellini. Al fianco di Leonardo Bonucci ci sarà infatti Francesco Acerbi. Difficile anche l’impiego di Stefano Sensi se non a partita in corso.

FORMAZIONE – Questa la probabile formazione di Mancini in Bulgaria-Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.