Serie A Femminile, Inter-Milan arriva poco dopo la sorpresa in Coppa Italia

La Serie A Femminile può sfruttare al meglio la sosta internazionale del calcio maschile per offrire una partitissima del suo calendario. Tutto pronto per Inter-Milan, in cui c’è in palio anche la “vendetta” dopo la prima sfida in Coppa Italia

DERBY DI MILANO – Dopo l’inatteso risultato della semifinale di andata della Coppa Italia Femminile (vedi articolo), è di nuovo tempo di Derby di Milano in casa nerazzurra. L’Inter Women di Attilio Sorbi ospiterà il Milan Women dell’ex Maurizio Ganz per la 17ª giornata di campionato. Appuntamento fissato per domani – domenica 28 marzo 2021 – a partire dalle ore 12.30. A differenza della situazione in coppa, la classifica in Serie A Femminile premia il Milan di Ganz, secondo a quota 42 punti alle spalle della capolista Juventus Women (48). Solo ottava l’Inter di Sorbi, che con 18 punti non ha nessuno nel mirino se non la Florentia San Gimignano (22) ma deve guardarsi le spalle dall’Hellas Verona Women (16). Dopo il netto 4-1 dell’andata, la speranza è che anche l’Inter-Milan di campionato riservi qualche sorpresa come in coppa…